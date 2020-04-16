В Госдепе США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием

Вашингтон, 16 апреля. Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что РФ может не полностью соблюдать обязательство о ядерных экспериментах в рамках договора между США и СССР от 1974 года, сообщается в ежегодном докладе Госдепартамента.

«Согласно имеющимся данным, действия России в 1995-2019 годах вызывают обеспокоенность о том, соблюдает ли РФ обязательство об уведомлениях в соответствии с договором», — сказано в докладе.

Однако Вашингтон не обвиняет Москву в нарушении договора. Согласно докладу, США не знают, проводила ли Россия вообще эксперименты с ядерным оружием.

«Возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами РФ об уведомлениях в соответствии с договором», — говорится в докладе.

В США убеждены, что Россия обязана уведомлять Вашингтон о подобных экспериментах, чтобы американская сторона смогла провести верификацию испытаний согласно протоколу.

Ранее в Госдепе сообщали, что Россия в 2019 году соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В начале апреля стало известно, что первые образцы самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка» уже готовы к отправке в войска РФ. Пушка, считающаяся одной из самых мощных в мире, успешно прошла модернизацию, которую проводили специалисты «Уралтрансмаша». Отмечается, что «Малка» может стрелять тактическими ядерными боеприпасами на значительные расстояния.