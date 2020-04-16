Опубликован доклад Сталину о самоубийстве Гитлера

Москва, 16 апреля. Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главнокомандующему Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской контрразведкой данных о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.

Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в окруженном Красной армией Берлине.

В донесении маршала Жукова представлена информация, добытая органами «Смерш» 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В документе сказано, что контрразведчики задержали на территории Рейхстага повара Геббельса и начальника его гаража. Они подтвердили, что Гитлер совершил суицид 30 апреля, но им не раскрыли его место захоронения. По их данным, Геббельс с супругой покончили с собой 1 мая в бункере под Рейхстагом.

«При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых обслуга сразу же опознала Геббельса и его жену», — сообщал Жуков Сталину.

Для подтверждения данных было приказано предъявить трупы пяти пленным генералам, а также задокументировать их показания.

Публикация документа приурочена к 75-летию начала Берлинской стратегической наступательной операции РККА.

Ранее эксперт РВИЛ Никита Буранов рассказывал о нацистском плане «Ост», который предполагал уничтожение и переселение миллионов людей с территории Советского Союза и Восточной Европы. Это был фактически славянский холокост, на который Германия собирались потратить более 100 млрд рейхсмарок.