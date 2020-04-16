Посольство РФ в США возразило Обаме по поводу «российской дезинформации»

Вашингтон, 16 апреля. Посольство России в США возразило экс-президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме по поводу «российской дезинформации».

Ранее Обама разместил в своем Twitter ссылку на статью издания The New York Times, обвинившего Россию в том, что она якобы распространяет в Сети дезинформацию об эпидемиях и обвиняет американских ученых в создании смертельно опасных вирусов, способных навредить всему миру.

«Демократия зависит от наличия информированных граждан и социальной солидарности. Вот пример того, как неправильное информирование может распространяться по соцсетям и почему это может навредить нашей способности реагировать на кризисные ситуации», — написал экс-президент.

В российском посольстве не согласились с утверждением Обамы.

«Господин Обама узнал, что многое пропустил во время своего пребывания на посту президента — «Россия распространяла дезинформацию больше десятилетия». Почему же он не реагировал?» — написали дипломаты в Twitter.

Напомним, что The New York Times неоднократно подвергалась критике со стороны действующего президента США Дональда Трампа, обвинявшего газету в распространении фейковых новостей и назвавшего ее «позором журналистики».

«Никакого российского вмешательства или кампаний по дезинформации не было. Это просто еще одна публикация низкого уровня», — добавили в посольстве РФ.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, стремление уйти от ответственности за собственные ошибки и просчеты, свалить вину на «внешние силы» или оппонентов внутри страны давно стало традицией многих американских политиков.