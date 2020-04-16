Генерал Липовой предложил новую дату проведения парада Победы

Москва, 16 апреля. Парад Победы можно перенести с 9 мая на 24 июня, в годовщину проведения первого послевоенного парада Победы 1945 года, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов сообщал, что на имя глав государства Владимира Путина было отправлено обращение ветеранских организаций с просьбой о переносе даты проведения парады Победы с 9 мая на поздний срок.

«Возможно, стоит его (парад Победы. — Прим. ФАН) провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года», — заявил Липовой.

Ранее генерал заявлял, что перенос парада Победы с 9 мая не умоляет праздник и не сделает его менее священным.

Ранее РБК сообщало, что руководство страны приняло решение о переносе парада, приуроченного к 75-летию Победы. По данным издания, в ближайшие дни президент Владимир Путин выступит с заявлением, в котором сообщит о переносе парада. Отмечается, что на данный момент нет точной даты проведения парада, так как она будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.