Москва, 16 апреля. Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал о «странностях» заболевания.

Как отмечает Кудинов, у него на протяжении 10 дней наблюдалась высокая температура и сильный кашель. После того, как у него подтвердился коронавирус, его немедленно перевели в инфекционное отделение, где он провел следующие 12 дней. По его словам, в момент перевода «как будто нажали на кнопку» и ему полегчало. Как объяснили ему итальянские медики, у болезни есть «переломные дни», когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.

Кудинов говорит, что ему прописали дарунавир и ритонавир — средства, применяемые в борьбе с ВИЧ; плаквенил, используемый для борьбы с малярией, и еще один препарат, о предназначении которого он не знает.

За 2 недели лечения Кудинову сделали 3 рентгеновских снимка и 5 раз брали анализ крови. Третий снимок и заключительный тест крови показали положительную динамику, после чего он был выписан из клиники.

Ранее российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев, переболевший коронавирусом, вернулся из ОАЭ и рассказал, как у него проходило лечение в течение месяца. По словам спортсмена, он провел в больнице 32 дня. Он отметил, что у него не было тяжелой формы пневмонии.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».