Топалов пожаловался на проблемы в интимной жизни с Тодоренко

Москва, 16 апреля. Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов испытывают проблемы в интимной жизни. По словам музыканта, у них уже 1,5 года не было секса. Об этом Топалов признался во время прямого эфира с блогером Настей Ивлеевой.

Тодоренко по правилам эфира должна была выполнять с Ивлеевой задания подписчиков, а если они проигрывали, то их мужья били их током. Топалов увлекся процессом, чем вызвал недовольство супруги.

«Никакого секса три месяца!» — заявил Тодоренко мужу.

Певец ехидно ответил, что не занимался им уже 1,5 года.

«Экспресс газета» пишет, что звездная пара переживает кризис молодых родителей. Как ранее признавалась Тодоренко, их интимная жизнь осложнилась после рождения ребенка в 2018 году. Телеведущая говорила, что после родов ей ничего не хочется и они с мужем решить проблему пока не могут.

Супруги зарегистрировали брак осенью 2018 года. Они сыграли свадьбу в Италии только летом 2019 года, устроив праздник для семьи и близких друзей.

Ранее Регина Тодоренко обнаружила, что многие гости ее шоу «Пятница с Региной» после интервью кардинально меняли личную жизнь и расставались с партнерами. Ведущая сделала признание, назвав себя разлучницей.

В январе Топалов сообщал, что после Нового года уже дважды был прооперирован, умолчав о поставленном ему диагнозе.