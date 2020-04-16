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Милонов предложил ввести уголовную ответственность за отрицание опасности коронавируса

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Милонов предложил ввести уголовную ответственность за отрицание опасности коронавируса

Москва, 16 апреля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко предусмотреть ответственность для людей, публично отрицающих опасные последствия коронавируса.

Парламентарий считает, что некоторые граждане саботируют выполнение мер, предпринимаемых правительством в борьбе с коронавирусом, а также призывают к этому остальных.

«На открытых интернет-площадках, форумах, в социальных сетях, чатах... можно встретить материалы, отрицающие опасность новой болезни»., — отмечает Милонов.

В связи с этим он обратился к Чуйченко с просьбой оценить целесообразность введения ответственности за намеренное публичное отрицание опасности коронавируса для жизни граждан.

«Злоумышленное отрицание, подстрекательство и саботаж борьбы нашей страны с коронавирусом могут быть юридически приравнены к намеренному заражению граждан опасными заболеваниями и караться по нормам УК», — считает Виталий Милонов.

Ранее Милонов направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо, в котором предложил ввести мораторий за увольнение граждан РФ в период самоизоляции, а также в течение месяца после ее завершения. По мнению парламентария, данный шаг позволит избежать возможной безработицы в будущем.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

Милонов предложил ввести уголовную ответственность за отрицание опасности коронавируса

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Источник: РИА Новости
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