Диетолог назвала вредные во время вспышки коронавируса напитки

Москва, 16 апреля. Врач-диетолог Марина Макиша назвала наиболее вредные в период эпидемии коронавируса нового типа напитки.

По словам врача, для поддержания иммунитета и сохранения здоровья во время самоизоляции нужно тщательно выбирать еду и напитки. В частности, стоит отказаться от газировки и пакетированных соков.

«Что касается напитков, которые не рекомендовано употреблять во время карантина, это все жидкости, которые содержат сахар. Это газировка, фруктовые соки пакетированные и даже квас, потому что в его составе тоже бывает сахар», — сообщила Макиша.

Диетолог подчеркнула, что сахар сам по себе наносит вред иммунитету человека, его не рекомендуется употреблять в период распространения любых вирусных заболеваний, когда защита от болезни очень важна.

«Сахар — это продукт, который вызывает комплексные воспаления и повышает нагрузку на иммунную систему», — цитирует врача телеканал «Звезда».

В числе полезных во время карантина напитков Макиша назвала простую воду, которой стоит пить не менее полулитра в день. Также она порекомендовала пить чай и кофе, поскольку эти напитки оказывают стимулирующее воздействие, но ими не стоит злоупотреблять. Полезными станут витаминизированные морсы.

«Это могут быть натуральные, без сахара, морсы на толченых ягодах, свежих или мороженых, какие-то отвары растительных трав», — добавила она.

Макиша поделилась рецептом напитка, богатого витаминами и оказывающего тонизирующее воздействие — для его приготовления достаточно смешать воду и свежевыжатый сок любых цитрусовых.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,062 миллиона случаев заражения COVID-19, от осложнений умерли 136 908 человек, более 511 тысяч выздоровели.