Яну Рудковскую высмеяли за «фотошоп на лице»

Москва, 16 апреля. Подписчики уличили Яну Рудковскую в чрезмерном увлечении фоторедактором при публикации своих снимков в Instagram. Интернет-пользователи считают, что 45-летняя продюсер комплексует из-за внешности и возраста.

Подписчики знаменитости обратили внимание, что Рудковская начала часто постить фото с измененными чертами лица или фигуры. Несмотря на обличающие комментарии, звезда продолжает их выкладывать. Недавно она опубликовала фото, на котором ее совершенно не узнать. Рудковская утверждает, что ее внешность изменилась благодаря мастерской работе ее визажиста.

«Лучше Ирочки меня никто никогда не красил! Мастер не только макияжа, но и гениального света. Фото делала тоже она. Я такие вещи очень ценю! Просьба про фотошоп не писать, не интересно вообще», — говорит бизнес-леди.

Однако фолловеры не могли не обратить внимания на неестественное фото.

«Яна, ваше лицо обработано в FaceApp. Ничего общего нет с вашим настоящим лицом. Зачем вы так делаете, люди же прекрасно видят», — пишет @dom2_insta2. «Вы на себя вообще не похожи, убирайте этот фильтр Голливуд. Вам же не 18 лет уже. Вы и так очень красивая и эффектная», — считает @marie_hausenhorl. «Сколько на Яне фотошопа...» — отмечает @aleksia_shwarts. «На видео совсем другой человек или в прямом эфире... На фото уж очень много обработки», — комментирует @kseniaegoza.

Однако сама Рудковская не переживает по этому поводу. Она говорит, что с пользой проводит время на карантине: сидит на кефирной диете, занимается спортом и практикует английский.

Недавно Яна Рудковская поделилась с подписчиками снимком с волосатыми ногами. Она объяснила это обстоятельство пребыванием на карантине мастера эпиляции.