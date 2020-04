Яну Рудковскую высмеяли за «фотошоп на лице»

Вчера я и Ира Митрошкина @irina_mitroshkina -одна из лучших визажистов России, которая меня не только накрасила , но и стала частью моего прямого вчерашнего эфира! Ира сдала тест и приехала ко мне ! Лучше Ирочки меня никто никогда не красил ! Мастер не только макияжа , но и гениального света ! Фото делала тоже она ! Я такие вещи очень ценю! Просьба про фотошоп не писать , не интересно вообще ! Наш бомбический разговор у меня посмотрело в прямом эфире уже более 100 тыс человек ! Ответы на вопросы телеграм -каналов, ответ на вопросы Ксении @xenia_sobchak , который она мне задача в прямом эфире , то о чём я раньше никогда не рассказывала о себе ! Супер -интересные факты моей биографии ... Вперые и только в моем прямом эфире , смотрите ! Ещё в доступе 6 часов ❤️????????ps Ирa в on-line обещает научить всех краситься за 3 дня ! Резюмирую : Я села на кефирную диету , каждый день спорт , 3 раза в неделю английский с носителем языка on-line , добавляю уроки по make -up и день расписан полностью! Сколько же полезного я сделаю в условиях своей самоизоляции и назову этот этап моей жизни - #карантинспользой

