Успенская рассказала, как оказалась в американской тюрьме с проститутками

Москва, 16 апреля. Любовь Успенская не скрывает, что в молодости совершала ошибки, о которых потом доводилось жалеть. Королева шансона призналась, что даже успела побывать в американской тюрьме.

Как рассказывает певица, инцидент произошел давно — она в то время строила карьеру в Штатах, выступая в фешенебельных ресторанах. Она позволила себе сесть за руль в нетрезвом виде. В итоге полиция ее вычислила, Успенская превысила скорость, пытаясь скрыться, но в итоге ее все равно остановили.

На нее надели наручники и отправили в камеру, где находились девушки легкого поведения.

«Я даже ни на секунду не испугалась. Всегда знала, что никогда не окажусь в безвыходном положении. Мне всегда что-то помогало. Рядом со мной всегда был ангел-хранитель — наверное, это моя мамочка», — говорит Успенская.

Суд обязал певицу убирать парки в течение двух месяцев, а также раз в неделю посещать встречи анонимных алкоголиков. Однако это не уберегло ее от повторного нарушения. В этот раз ей на помощь пришел ее тогдашний супруг Владимир Франц. Любовь Успенская до сих пор благодарна ему, за то, что тот сделал из нее настоящую звезду. По ее словам, Франц был единственным из четырех ее мужей, который по-настоящему верил в нее.

«Он понимал меня и всегда говорил: «Любаня, вот заработаю миллион и вложу его в тебя. Ты должна состояться, быть известной». Он боялся меня потерять, но желание сделать из меня певицу, о которой знали бы все, было сильнее. Он сдержал свое слово», — говорит Королева шансона.

Недавно 66-летняя певица заинтриговала фанатов заявлением о том, что, наконец, влюбилась. Оказалось, что избранником Успенской стал 27-летний грузинский артист Леван Кбилашвили. Певец стал известен после участия в шоу «Голос-7» в 2018 году.