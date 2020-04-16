Ивлеева жестко спародировала Бузову после купания в «Дошираке»

Москва, 16 апреля. Телеведущая Настя Ивлеева высмеяла певицу Ольгу Бузову за фото в ванной, наполненной лапшой быстрого приготовления.

Ранее Бузова выложила фотографию, на которой предстала в ванной, наполненной «Дошираком». На днях Ивлеева спародировала фотосессию певицы, сделав аналогичное фото.

«В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом», — написала телеведущая.

Этот пост вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Некоторым пришлось по душе чувство юмора Ивлеевой, другие обвинили ее в плагиате и «мерзком» чувстве юмора.

«У Оли получилось сексуально, а ваше фото мерзкое»; «Стеб надо Олей? Если да, то он неудачный», — написали в комментариях подписчики телеведущей.

В Интернете давно ходят слухи о напряженных взаимоотношениях Ивлеевой и Бузовой. Телеведущая неоднократно критиковала певицу за отсутствие голоса и не раз шутила о ней в телеэфире в довольно грубой форме.

Анастасия рассказала, что ей предлагали начать певческую карьеру, но она всегда отвечала отказом, поскольку считает, что петь на сцене могут лишь те, кто обладает хорошим голосом.

Ранее «Известия» сообщили, что Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.