Москва, 16 апреля. Потери экономики РФ из-за пандемии коронавируса могут составить почти 17,9 трлн рублей, около 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда, сообщают «Известия», ссылаясь на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Согласно прогнозам аналитиков, данный сценарий возможен, если не будут приняты дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

«Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей», — сообщают эксперты.

По их данным, наибольший удар примет на себя сфера гостиничного бизнеса и общепита (до 83,9% сокращения добавленной стоимости в текущем году). Пострадает сфера услуг (-77,5%), а также производство одежды и обуви (-52,7%).

Эксперты считают, что уже принятые правительством меры поддержки экономики (кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей и т. д.) являются «пожарными», которые способны решить экстренные задачи, но для восстановления экономики после карантина потребуется комплекс дополнительных мер.

Ранее президент России Владимир Путин предложил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, ведущую торговлю непродовольственными товарами. Также глава государства поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездную помощь в размере 12,1 тыс. рублей на сотрудника.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».