Назван действенный метод борьбы со стрессом от самоизоляции

Москва, 16 апреля. Психолог Юлия Зотова назвала оптимальный прием борьбы со стрессом в период самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса.

По словам Зотовой, длительная самоизоляции может существенно пошатнуть душевное равновесие, поскольку она является источником стресса для большинства людей. Главное в этой ситуации, отмечает психолог, напоминать себе, что заточение в домашних условиях рано или поздно закончится.

«Человек, который сидит в тюрьме, может выдержать огромный срок, если знает, что через 10 лет точно выйдет. Человек, который находится в неопределенном положении, психически страдает. Известный пример — Федор Достоевский. Неопределенность после ареста, когда было непонятно, расстреляют его — не расстреляют, сошлют — не сошлют, создала сильный стресс, который очень на него повлиял», — цитирует Зотову радио Sputnik.

Она подчеркнула, что лучшим способом помочь себе станет составление планов на будущее, которые можно будет воплотить после снятия ограничений.

«Решить для себя, что вы сделаете после окончания действия ограничений — хороший способ стабилизировать психику. При построении планов наступает относительная ясность, в этот момент психика справляется с тревогой и дискомфортом», — считает психолог.

Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодня в мире зафиксировано 2,06 миллиона случаев заражения COVID-19, от осложнений умерли 134 354 человека, более 511 тысяч выздоровели.

Ранее RT сообщил, что спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.