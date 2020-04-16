Москва, 16 апреля. Аллерголог Надежда Логина предупредила, что тополиный пух может стать переносчиком коронавируса нового типа.

Как пишет «Национальная служба новостей», Логина рассказала, что она и ее коллеги на фоне эпидемии коронавируса продолжают прием пациентов в онлайн-режиме. Врач поделилась, что ожидает в ближайшем будущем наплыва аллергиков с обострениями на фоне сезонной аллергии.

«Сейчас по моему направлению еще не начались массовые обращения из-за сезонности. Но мы будем готовы к тому, чтобы оказать помощь большому количеству аллергических больных. Их будет много, ведь раньше многие не проводили серьезное лечение аллергии на пыльцу, а вместо этого уезжали на период цветения из региона и чаще всего за границу — в Европу и Азию. Это большой процент пациентов, сейчас они не смогут никуда выехать», — сообщила Логинова в интервью НСН.

Аллерголог отметила, что самоизоляция в этой ситуации не особо поможет больным, потому что в период массового цветения растений пыльца так или иначе попадает в дома и квартиры. Она предупредила, что из-за вспышки коронавируса все аллергики находятся в зоне риска.

«В первую очередь это люди, страдающие различными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в период цветения. В связи с тем, что возникают защитные реакции слизистых оболочек у лиц, страдающих аллергическими заболеваниями, они более подвержены воздействию вирусных факторов», — поделилась врач.

По ее мнению, особенно острая ситуация может сложиться в июне, когда начнут цвести тополя. Логинова полагает, что тополиный пух имеет все шансы превратиться в активного переносчика коронавируса нового типа.

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