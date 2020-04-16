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Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса

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Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса

Москва, 16 апреля. Аллерголог Надежда Логина предупредила, что тополиный пух может стать переносчиком коронавируса нового типа.

Как пишет «Национальная служба новостей», Логина рассказала, что она и ее коллеги на фоне эпидемии коронавируса продолжают прием пациентов в онлайн-режиме. Врач поделилась, что ожидает в ближайшем будущем наплыва аллергиков с обострениями на фоне сезонной аллергии.

«Сейчас по моему направлению еще не начались массовые обращения из-за сезонности. Но мы будем готовы к тому, чтобы оказать помощь большому количеству аллергических больных. Их будет много, ведь раньше многие не проводили серьезное лечение аллергии на пыльцу, а вместо этого уезжали на период цветения из региона и чаще всего за границу — в Европу и Азию. Это большой процент пациентов, сейчас они не смогут никуда выехать», — сообщила Логинова в интервью НСН.

Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса

Аллерголог отметила, что самоизоляция в этой ситуации не особо поможет больным, потому что в период массового цветения растений пыльца так или иначе попадает в дома и квартиры. Она предупредила, что из-за вспышки коронавируса все аллергики находятся в зоне риска.

«В первую очередь это люди, страдающие различными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в период цветения. В связи с тем, что возникают защитные реакции слизистых оболочек у лиц, страдающих аллергическими заболеваниями, они более подвержены воздействию вирусных факторов», — поделилась врач.

По ее мнению, особенно острая ситуация может сложиться в июне, когда начнут цвести тополя. Логинова полагает, что тополиный пух имеет все шансы превратиться в активного переносчика коронавируса нового типа.

Ранее RT сообщил, что в России зафиксированы случаи передачи коронавируса при родах.

Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса

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Источник: НСН
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