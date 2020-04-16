На Украине пожаловались на «оккупацию» страны иностранцами

Киев, 16 апреля. Юрист Елена Лукаш заявила, что на ключевые посты в украинских государственных корпорациях пришли иностранцы, процесс «оккупации» ускорился при действующем президенте Владимире Зеленском.

По словам Лукаш, иностранные граждане занимают важнейшие посты в наблюдательных советах крупнейших госкорпораций Украины.

«Мы фактически находимся в режиме оккупации. Абсолютно все крупные государственные корпорации управляются наблюдательными советами, состоящими из иностранцев. Они получают за несколько часов пребывания на Украине в год сотни тысяч гривен в месяц, избирают нам руководство этих корпораций и контролируют основные показатели деятельности. Украинское руководство боится вести независимую политику. Они действуют по одному шаблону — все, что хочет посол США, приведет к стабильности их пребывания во власти», — рассказала юрист.

Она заявила, что иностранцы «получают все, что хотят», причем эта политика, начавшаяся при прежних руководителях Украины, продолжается и при Зеленском.

«Ему министр финансов говорит, что если мы не получим ни копейки от Международного валютного фонда (МВФ), дефолта не будет, будет тяжело, но дефолта не будет. Масса стран разрывала отношения с МВФ. И ни в одной стране, которая сотрудничала бы с такими структурами как МВФ, не произошло ни стабильной политики, ни роста экономики, ни социального спокойствия. Все с точностью до наоборот. Есть такая работа — Родину продавать, вот власти и продают ее совершенно спокойно», — высказала мнение Лукаш.

Напомним, ранее МВФ сообщил о выделении Киеву очередного транша в восемь миллиардов долларов. Для получения средств Украина должна была выполнить ряд условий, в том числе принять закон о продаже земли.