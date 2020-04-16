Более 12 тысяч нарушивших режим самоизоляции водителей не пустили в Москву

Москва, 16 апреля. Более 12 тыс. водителей не пропустили за последние 4 дня на въездах в Москву из-за нарушения режима самоизоляции, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает источник в оперативных службах.

«Более 12 тыс. водителей машин не пустили в Москву с 12 апреля, когда все въезды в город были частично перекрыты. Это люди, нарушившие режим самоизоляции, многие из машин были с региональными номерными знаками», — сообщает источник.

Отмечается, что в первый день после введения системы цифровых пропусков в столицу не пустили 3 тыс. автомобилей.

Также сообщалось, что полиция и Росгвардия за первые несколько часов действия пропускной системы в Москве выявили почти 60% от общего числа потенциально опасных мигрантов, проживающих в столице и игнорирующих режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал ложную информацию на двух интернет-ресурсах о продаже пропусков для передвижения по Москве. Генпрокуратура РФ потребовала закрыть доступ к фейковой информации об изготовлении цифровых пропусков на период самоизоляции в Москве и области. Фейковая информация уже недоступна для пользователей.

Напомним, что с 15 апреля на въездах в Москву сотрудники ГИБДД в обязательном порядке проверяют цифровые пропуска у водителей и пассажиров. Правоохранительные органы пока не составляют протоколы на нарушителей.