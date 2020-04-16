Госдеп США подтвердил, что Россия соблюдала условия СНВ-3 в 2019 году

Вашингтон, 16 апреля. Россия в прошлом году соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отмечается в ежегодном докладе Госдепартамента США.

«Основываясь на информации по состоянию на 31 декабря 2019 года, США подтверждают, что РФ соблюдает условия СНВ-3. США поднимали с РФ некоторые вопросы, связанные с имплементацией, по дипломатическим каналам в конце двусторонней консультативной комиссии», — говорится в докладе.

Отметим, что СНВ-3 остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Согласно документу, РФ и США сокращают свои ядерные арсеналы, чтобы через 7 лет и в дальнейшем общее количество вооружений не превышали 700 баллистических ракет, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор истекает после 2021 года. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос о перспективах продления договора СНВ-3 нужно задавать прежде всего США, а не РФ. По его словам, действия по слому соглашения исходят именно из Вашингтона.