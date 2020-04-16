Академик РАН заявил о способности COVID-19 передаваться во время еды

Москва, 16 апреля. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил, что коронавирус может передаваться во время еды, а также в процессе родов.

Он подчеркивает, что самые распространенные способы заражения коронавирусом — воздушно-капельный и контактный, а также через прикосновения к поверхностям в общественных местах. Малеев подчеркивает, что коронавирус также может передаться во время еды и прикосновения руками к лицу.

«Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту. Таких случаев пока немного», — говорит специалист.

Академик подчеркивает, что в 80% случаев коронавирус лечиться несложно, особенно быстро выздоравливают дети. Однако заболевание протекает тяжело у пожилых людей, а также пациентов с ожирением, диабетом или легочно-сердечной недостаточностью. Также Малеев отмечает, что осложнения могут возникнуть и у курильщиков.

«Болезнь в первую очередь поражает легкие, а у курильщиков априори есть раздражения и воспаления дыхательных путей», — говорит доктор.

По его словам, сейчас сложно делать прогнозы о снижении заболеваемости в РФ. Он считает, что болезнь останется с нами на некоторый период времени, но в меньших масштабах.

Ранее американские медики назвали факторы, усугубляющие протекание болезней, вызываемых коронавирусом. Выявлено, что у страдающих тяжелой формой коронавируса отмечено превышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.