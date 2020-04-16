Эпидемиолог рассказал, когда в Москве начнется спад числа заражений COVID-19

Москва, 16 апреля. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал дату, когда можно ожидать спада числа заражений новым коронавирусом в Москве.

В эфире телеканала «Доктор» Брико заявил, что распространение коронавируса пойдет на спад лишь в июне или июле при условии, что россияне будут соблюдать все меры профилактики и безопасности.

«Конец апреля — начало мая станут переломным периодом. В Москве должно наступить некоторое плато, стабилизация ситуации. И последующее снижение числа заражений в июне и июле», — сказал эпидемиолог.

Эксперт подчеркнул, что подобная динамика будет наблюдаться и в большинстве остальных российских регионов с той лишь разницей, что они «опаздывают» с распространением COVID-19 на две-три недели.

Первые случаи нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, были зафиксированы в декабре прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке заболевания статус пандемии.

По информации Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 2,056 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 134 178 человек, более 511 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число жертв коронавируса в США превысило 28 тысяч человек. Соединенные Штаты остаются лидером по числу заразившихся коронавирусом нового типа, а также по количеству умерших, на территории страны подтверждено более 636 случаев COVID-19.