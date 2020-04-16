Захарова назвала дезинформацией статью NYT с обвинениями в адрес России

Москва, 16 апреля. Власти США продолжают перекладывать ответственность с себя на других за свои же ошибки и просчеты. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times (NYT).

Американское издание ранее опубликовало материал, в котором обвиняло Россию в «организации системы дезинформации», касающейся системы здравоохранения США, что якобы способствовало распространению на территории Соединенных Штатов опасных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию.

Захарова напомнила о словах госсекретаря США Майка Помпео, который ранее заявил о необходимости привлекать к ответу всех причастных к дезинформации по пандемии. Она порекомендовала главе Госдепа США начать с New York Times, опубликовавшей целую статью с дезинформацией про Россию.

«Если мы говорим о традициях, в американских политических традициях, в традициях некоторых американских политиков постоянно находить виновных и никогда не брать ответственность за свои ошибки и за свои просчеты. Вы можете даже за последние 20 лет посмотреть, сколько раз из-за сложностей у себя в стране американские политики сваливали собственные ошибки или объясняли свои просчеты действиям каких-то внешних сил или даже своих оппонентов внутри страны», — объяснила Захарова.

По ее словам, действия США – это типичная попытка снять с себя ответственность, чтобы выглядеть безгрешно, пишет RT.

Сегодня многие эксперты склонны считать, что новый коронавирус был создан в США и завезен на территорию Китая. В частности, такого мнения придерживается директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. Он рассказал, что среди прочего на это указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани — именно этот китайский город считается источником распространения вируса.