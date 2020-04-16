Захарова объяснила, кто стоит за сносом памятника Коневу в Праге

Москва, 16 апреля. Решение о демонтаже памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не чешское руководство, это было подлое решение людей, идущих вопреки национальным интересам Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она отмечает, это не было решением ни народа, ни властей Чехии, которые к тому же резко отреагировали на снос монумента.

«Это было такое мелкое, гаденькое, подлое решение людей, которые идут вопреки национальным интересам, историческим национальным интересам своего государства», — говорит Захарова.

Напомним, что памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему Прагу от нацистской армии в 1945 году, был снесен 3 апреля по решению муниципальных властей района, где располагался монумент. Как отмечал инициатор демонтажа Ондржей Коларж, памятник будет перенесен в музей истории ХХ века. Глава МИД РФ назвал данное решение «возмутительным и циничным». Также Сергей Лавров сообщал об американском следе в сносе памятника маршалу Коневу. По его словам, заключение для обоснования ликвидации монумента готовила американская компания.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. По словам представителя СК, следователи намерены привлечь к ответственности инициаторов и участников сноса памятника маршалу Коневу.

Памятник Ивану Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в начале 1980-х годов. Он был возведен на средства местных жителей в благодарность за то, что военачальник сохранил здания чешской столицы, запретив использовать тяжелую артиллерию во время освобождения города от нацистов.