Выявлены ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Москва, 16 апреля. Американские врачи назвали факторы, усугубляющие протекание болезней, вызываемых коронавирусной инфекцией.

Ученые Медицинской академии имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете провели исследование, в ходе которого изучили данные 4 103 пациентов с COVID-19. Как выяснилось, примерно в 50% случаев заболевшим потребовалась госпитализация, 650 из них были направлены на интенсивную терапию или скончались от осложнений. Исследователи установили, что у страдающих тяжелой формой коронавирусной инфекции отмечено превышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.

Было установлено, что в большинстве случаев болезнь протекала тяжело у пациентов пожилого возраста, от 65 лет и старше. При этом опасным фактором ученые назвали не возраст, а низкий показатель насыщения крови кислородом — меньше 88 процентов. Заболевание хуже переносили также пациенты, страдавшие ожирением.

Ученые указали, что систематизация знаний о группах людей, наиболее сильно страдающих от коронавируса, могла бы улучшить качество помощи пациентам. Врачи отметили, что на данном этапе не располагают необходимым объемом данных, чтобы делать соответствующие выводы.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванных коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации со вспышкой болезни статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 2,056 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 134 178 человек, более 511 тысяч выздоровели.

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