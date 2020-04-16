В РПЦ дали пояснения по освящению пасхальных куличей на дому

Москва, 16 апреля. Православные верующие в условиях карантина из-за коронавируса могут самостоятельно благословить пасхальную трапезу, а не освятить — освящать могут только священники, сообщили в Московской патриархии.

«Речь идет о благословении пасхальной трапезы... Заменить благословение священника мирянин, понятное дело, не может, но благословить свою трапезу, то есть помолиться перед ней, перекрестить еду — общая практика для благочестивых мирян. А здесь предлагается это сделать особым пасхальным порядком», — отмечает замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он говорит, что именно слово «благословить», а не «освятить» используется в названиях молитв из священнического требника. По словам священнослужителя, термин «освятить» вошел в обычай только в XIX веке.

Отмечается, что для благословения трапезы необходимо трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых...», а затем окропить пищу святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Российская православная церковь рекомендовала верующим в Страстную неделю и на Пасху молиться дома. С призывом не ходить в храм во время карантина обратился священнослужитель РПЦ отец Фотий. Он пояснил, что смысл Пасхи не в освящении яиц и куличей. По его словам, это традиция, а не необходимость.

Напомним, что Пасха отмечается в этом году 19 апреля.