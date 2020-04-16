Захарова рассказала о «засыпающих стоя» от усталости российских дипломатах

Москва, 16 апреля. Министерство иностранных дел России работает в круглосуточном режиме, решая вопросы с содействием вывозу россиян из-за границы, а также помогая всем, кто застрял за рубежом из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, она тоже много работает, и однажды от усталости заснула на диване в своем кабинете.

«Уже, наверное, месяц мы работаем практически в круглосуточном режиме, не делясь на департаменты, направления, а единым организмом. С одной стороны, были введены меры, предполагающие дистанционную работу, и многие сотрудники МИД работают в дистанционном формате, но при этом Смоленка работает 24 часа в сутки, учитывая дистанционщиков и тех, кто приезжает ежедневно в здание МИД», — объяснила Захарова в эфире телеканала «Звезда».

На своей странице в Facebook она добавила, что ее коллеги из-за круглосуточной работы «засыпают стоя». Также Захарова рассказала, что посольства России за рубежом работают на пределе возможностей.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире превысило 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 127 тысяч человек, пишет «Газета.ру».

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.