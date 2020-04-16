Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать помощь России, если она ей потребуется. В частности, американский лидер отметил готовность поделиться аппаратами ИВЛ.

«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ, мы им поможем», — сказал Трамп.

Также президент США отметил, что Вашингтон будет готов помочь и другим странам, например Италии, Испании или Франции.

Ранее Россия направила в США груз медицинских принадлежностей, которые включали и аппараты ИВЛ. Российский МИД и Госдепартамент США заявили о намерении помогать друг другу в борьбе с последствиями пандемии. Ряд американских производителей начал масштабное производство аппаратов ИВЛ, Трамп применил закон о производстве военного времени, чтобы подтолкнуть производство.

Недавно официальный представитель ВОЗ в России Милита Вуйнович говорила, что РФ сможет быстро пройти пик эпидемии коронавируса, если удастся замедлить распространение инфекции с помощью соблюдения социальной дистанции.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».