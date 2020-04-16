Названа спасающая от потери зрения приправа

Москва, 16 апреля. Австралийские ученые назвали приправу, способную приостановить возрастную потерю зрения у человека.

Команда ученых из Австралии провела исследование, чтобы изучить влияние различных веществ на возрастную потерю зрения. Специалисты Сиднейского университета обнаружили приправу, которая способна затормозить этот естественный процесс. Речь идет о шафране, выступающем в роли антиоксиданта, благотворно влияющего на здоровье глаз и зрение.

Ученые разделили группу добровольцев на две команды, первая из которых в течение трех месяцев принимала препарат, содержащий шафран, а вторая получала плацебо. Исследователи обнаружили, что у тех, кто употребляет в пищу шафран, значительно улучшилась острота зрения, причем эффект сохраняется лишь до тех пор, пока люди продолжают принимать пряности. После отмены препарата проблемы с глазами возвращались. Как выяснили ученые, шафран делает оболочки клеток более эластичными, что улучшает зрение.

Эксперты порекомендовали употреблять шафран пожилым людям и тем, кто имеет проблемы с глазами. Но перед этим нужно проконсультироваться с врачом, поскольку приправа имеет противопоказания.

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