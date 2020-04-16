Дачникам объяснили, почему не стоит перекапывать огороды

Москва, 16 апреля. Дачникам, возможно, следует воздержаться от перекапывания огородов, поскольку эта процедура не приносит никакой пользы. Об этом пишет издание Readovka.

Многие владельцы дач каждую весну и осень перекапывают свои сады и огороды – под посевы или на зиму. По мнению некоторых специалистов, этот нелегкий труд совершенно бесполезен и потому не нужен.

Сторонники перекапывания утверждают, что таким образом они избавляются от вредителей и сорняков. Также они считают, что перекапывание улучшает циркуляцию воздуха в почве, делая ее более рыхлой.

Однако противники этой процедуры настаивают, что перекапывание лишь впустую забирает время и силы человека. По их словам, избавиться от сорняков можно намного быстрее при помощи обычной тяпки или плоскореза. Против вредителей эффективнее помогут специализированные препараты или просто местные микроорганизмы.

Также критики перекапывание усомнились в необходимости специально повышать рыхлость почвы. По их словам, с этим и без дачника справится перегной, который нужно раз в несколько лет в больших количествах вносить в почву. По мнению противников перекапывания, в этом случае урожайность на участке заметно повысится.

Напомним, что врачи в преддверии дачного сезона предостерегли россиян от чрезмерного увлечения садом и огородом и дали рекомендации, как сохранить здоровье на грядках.

По данным специалистов, в начале мая наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной этого становятся неправильные позы во время работы на даче. Если долго находиться с низко опущенной головой, нарушается отток крови, что влечет резкое повышение артериального давления. Иногда это приводит к потере сознания и инсульту.