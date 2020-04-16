Аналитики дали прогнозы окончания эпидемии коронавируса

Москва, 16 марта. Аналитики консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали прогнозы с датами наступления пика эпидемии и ее окончания в разных странах.

Эксперты взяли во внимание следующие факторы: уровень развития здравоохранения, своевременность введения карантинных мер, отчеты правительств и процент прироста зараженных на момент проведения анализа.

Согласно результатам их исследования, в Италии, где карантин продолжается с 10 марта, пик заболеваемости будет достигнут к третьей неделе апреля, после чего начнется спад. Ограничительные меры будут сняты в большей части страны в период между второй половиной июня и первой неделей июля.

В Великобритании, которая затянула с карантинными мерами, пик ожидается лишь на третью неделю мая. Ограничения в стране будут действовать до конца июня.

Пик заболеваемости в США наступит в первую неделю мая. В этот же период ожидается наступление пика и в России. По мнению аналитиков, карантинные меры продлятся в РФ до периода между четвертой неделей июня и концом июля.

Это соотносится с прогнозом главного эпидемиолога Минздрава РФ Николай Брико, который говорил, что спад эпидемии коронавируса в Москве со снижением числа заразившихся возможен в июне-июле. Он подчеркнул, что такие сроки возможны лишь в том случае, если жители столицы будут ответственно соблюдать предложенные рекомендации.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.