Павел Глоба спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 16 апреля. Астролог Павел Глоба и его коллеги-экстрасенсы дали свой прогноз об окончании эпидемии коронавирусной инфекции на территории России.

По словам Глобы, чей прогноз оказался самым пессимистичным из сделанных астрологом и ясновидящими, эпидемия коронавируса в России завершится в сентябре. Как пишет «Подмосковье сегодня», оптимизма прибавляет надежда предсказателя на демографический взрыв, который может последовать после продолжительного периода самоизоляции.

Экстрасенс Вадим Кузьменко, напротив, заверяет в скором окончании эпидемии. Он считает, что уже 9 мая жители России смогут массово отпраздновать День Победы на Красной площади в Москве. Распространение инфекции, полагает Кузьменко, сойдет на нет к концу апреля.

«Коронавирус в России исчезнет так же быстро, как и появился», — отметил он.

По мнению его коллеги Алены Полыни, спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет лишь к концу лета. Она заявила, что к этому времени у россиян выработается иммунитет к коронавирусу. Полынь считает, что пик эпидемии придется на апрель и май.

Предсказательница Татьяна Гнипп, гадающая на кофейной гуще, полагает, что коронавирус послан нам «для самопознания и самореализации». Она прогнозирует, что «все наладится к июню».

Первые сообщения о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,049 миллиона случаев заражения COVID-19, 133 572 человека погибли, более 510 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США прошли пик распространения коронавирусной инфекции.