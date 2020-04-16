Трамп объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса в США

Вашингтон, 16 апреля. Соединенные Штаты миновали пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

«Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает. Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]», — отметил Трамп.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 127 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.