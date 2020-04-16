ВВС США заявили о слежке за испытанием Россией противоспутниковой ракеты

Москва, 16 апреля. Космическое командование ВВС США заявило, что РФ провела испытание противоспутниковой ракеты-перехватчика.

В заявлении говорится, что американские военные «следят за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата», проведенным якобы 15 апреля.

«Российское испытание показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны и растут», — сказал глава космического командования ВВС Соединенных Штатов Джон Реймонд.

В Пентагоне отмечают, что США готовы «сдерживать агрессию и защищать нацию», а также интересы Вашингтона и его союзников от враждебной активности в космическом пространстве.

Система «Истребитель спутников» стояла на вооружении СССР в 80-е годы прошлого века. Комплекс представлял собой ракету-носитель со спутником-перехватчиком, который выводился на орбиту с космодрома «Байконур». Испытания системы были успешными, удалось уничтожить в околоземном пространстве другие советские спутники-мишени.

В 1985 году США, запустив с истребителя F-35 противоспутниковую ракету, смогли сбить на высоте 555 километров собственный астрофизический спутник Solwid. В 2008 году американской корабельной ракетой был уничтожен космический аппарат, находящийся на высоте 247 километров.

В январе 2007 года КНР запустила с космодрома «Сичан» противоспутниковую ракету, поразившую цель на высоте 865 километров. В результате испытаний на орбите образовалось облако из тысяч обломков, представляющих опасность для других космических аппаратов.

Около года назад Индия смогла поразить ракетой-перехватчиком свой спутник на высоте около 270 километров.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Россия и США создали рабочую группу по космосу.