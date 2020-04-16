ВМС США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Вашингтон, 16 апреля. Российский самолет пролетел менее чем в 8 метрах перед американским патрульным самолетом, сказано в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

«15 апреля 2020 года самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземном море, был перехвачен российским Су-35», — сообщают американское ведомство.

По их словам, встреча была «небезопасной», так как российский Су-35 осуществил пролет на высокой скорости вверх ногами в непосредственной близости от самолета США. Они отмечают, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и «не провоцировал Россию».

«Экипаж Р-8А сообщил о волне турбулентности после встречи (с российским самолетом. — Прим. ФАН). Весь перехват продолжался около 42 минут», — отмечают в американском флоте.

Американские военнослужащие призвали российскую сторону не совершать небезопасные действия, так как это может увеличить столкновений в воздухе.

Ранее в Сети был размещен видеоролик, на котором запечатлены странные маневры польского истребителя F-16. Самолет ВВС Польши пытался совершить сопровождение российской авиагруппы, однако польский пилот явно переоценил свои возможности.

В конце марта Минобороны РФ опровергло заявления НАТО о якобы «перехвате» российского военного самолет в небе над Балтийским морем.