Захарова назвала «страшной махинацией» действия США в вопросе с российскими школьниками

Москва, 16 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия США, которые потребовали от России забрать своих школьников на родину, не предоставив никакой информации о них. По ее словам, Госдеп США таким образом снимает с себя ответственность за судьбу учащихся, хотя имеет самое прямое отношение к их вывозу из РФ.

«Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация», — описала она сложившуюся ситуацию в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова рассказала, что Госдепартамент сообщил российскому посольству в Вашингтоне, что 74 школьника из РФ просят о помощи, чтобы вернуться на родину.

«Дикость этой новости заключается в том, что никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться», — рассказала Захарова.

Американская сторона отказалась предоставлять информацию о российских школьниках, не сообщив ни фамилий, ни адресов, ни контактных телефонов, при помощи которых российских учащихся можно было бы найти. Кроме того, московское посольство США предоставило в МИД РФ иную цифру российских школьников, застрявших в США.

Одновременно с отказом сотрудничать с Россией, пытающейся помочь своим школьникам в США, Вашингтон напомнил, что собирается накладывать санкции на те страны, которые не вывезли своих граждан с ее территории в связи с пандемией коронавируса.

По мнению Захаровой, российских детей отправляли в США де-факто тайно. Поэтому точное число российских старшеклассников в США, а также программы, в соответствии с которыми они поехали обучаться за рубеж, до сих пор неизвестны.