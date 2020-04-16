Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»

Москва, 16 апреля. Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала блогера и телеведущую Настю Ивлееву. По мнению Брухуновой, интернет-селебрити — плохой пример для подрастающего поколения, потому часто нецензурно высказывается в своих роликах.

31-летняя жена Петросяна проводит карантин с пользой: читает книги и слушает образовательные лекции. Она не жалует прямые эфиры знаменитостей в Instagram, называя их бессмысленным занятием.

«Что это за новый вид общения? Сидят два человека и беседуют о своем! О природе, погоде, детях, карантине... Я не ханжа и очень люблю общение, но этот диалог в самоизоляции выглядит пугающе», — говорит Брухунова.

Подписчики согласились с Татьяной. Они говорят, что не понимают контента популярных блогеров.

«Ивлеева — это вообще катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь», — подчеркивает жена юмориста.

По ее мнению, блогер негативно воздействует на молодежь с неокрепшей психикой. Брухунова отмечает, что у Ивлеевой малограмотная речь, а также слишком много мата в видеороликах.

«Девушка из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр», — считает жена Петросяна.

Она отмечает, что подростки от такого влияния «становятся мутантами с атрофированными мозгами». Брухунова говорит, что такая молодежь не способна созидать и ее это пугает.

Однако хейтеров у самой Брухуновой не меньше. Многие упрекают девушку в том, что она развалила многолетний союз Петросяна и Степаненко. По мнению подписчиков, юмористу приходиться тратить крупные суммы на прихоти своей молодой избранницы. Недавно подписчики раскритиковали ее за фотографию с алкоголем в Intstagram, напомнив, что он вреден для молодой матери.