Дизайнер Тина Хабарова показала оригинальные способы украсить яйца на Пасху

Москва, 16 апреля. До Пасхи остается всего несколько дней, дизайнер-декоратор Тина Хабарова поделилась простыми и оригинальными способами украсить пасхальные яйца, передает 5-tv.ru.

Дизайнер говорит, что при помощи красителя и влажной салфетки можно добиться эффекта «драконьего яйца». Для этого необходимо достать яйцо из красящего раствора и сразу промокнуть салфеткой. Также Хабарова предлагает нанести на яйца глиттер или блестящую краску, но только пищевую, так как яйца будут употребляться в пищу.

«Можно окрасить геометрическим способом… Геометрическим — значит не полностью. Мы оставляем часть белым, погружаем яйцо не полностью в краситель, получаем такой эффект», — говорит декоратор.

Она отмечает, что потом яйцо можно макнуть и в другой краситель. По ее словам, детям больше всего нравиться именно такой способ окрашивания яиц. Также Тина Хабарова показала способ украшения яиц при помощи парафина. В таком случае они получаются в горошек или полосочку.

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило материал о Страстной неделе — последней неделя Великого поста перед Пасхой. Куличи и яйца, а также творожные пасхи принято готовить в Чистый четверг, поскольку Великую пятницу по традиции следует освободить от хозяйственной работы. Освящают пасхальные блюда в храмах в Великую субботу. Однако в этом году обряд следует провести дома из-за пандемии коронавируса.