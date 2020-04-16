حصاد اخبار سوريا 15 أبريل: زلزال في غرب البلاد ، استسلم مسلحون موالون للولايات المتحدة

سوريا ، 15 أبريل: وقع زلزال بأكثر من 5 درجة غرب البلاد ، ألقى مسلحون من جماعة جيش مغاوير الثورة أسلحتهم واستسلموا للقوات الحكومية في الجنوب.

وقع زلزال بقوة 5.4 في غرب سوريا

وقع زلزال بقوة 5.4 درجة صباح الأربعاء في غرب سوريا. جاء ذلك عن طريق مراسل وكالة الأنباء الفدرالية.

وقع الزلزال في حوالي 10.40 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع موسكو) في محافظة اللاذقية غرب الجمهورية. يقع مركز الزلزال شمال غرب اللاذقية في البحر الأبيض المتوسط على عمق حوالي كيلومترين.

ألقى مسلحون في جنوب سوريا أسلحتهم واستسلموا إلى الجيش العربي السوري

غادر مسلحين الجماعة المسلحة غير الشرعية أراضي منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة في جنوب سوريا واستسلموا للجيش النظامي السوري. وقد أبلغة عن ذلك وزارة الدفاع الروسية.

غادر أعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية الأراضي التي تسيطر عليها الولايات المتحدة من الساعة 03.00 إلى 05.00 ليلة 14 أبريل. في المجموع تم جلب 27 مسلحًا قرروا العودة إلى الحياة المدنية عن طريق الخطط المخطط لها في السابق ، كانوا في جماعة جيش العشائر، ولكن تم حلها بعد ذلك ، وكان المسلحون في مجموعة جيش مغاوير الثورة.

واخيرا، سلّم أفراد الجماعات المسلحة الذين استسلموا ثماني شاحنات صغيرة وشاحنة نقل و 11 قطعة سلاح صغيرة ، بما في ذلك خمس بنادق من طراز M-16 ، وأربع رشاشات ثقيلة وخمس قاذفات قنابل إلى الجيش العربي السوري. بالإضافة إلى ذلك ، تلقى الجيش السوري ما بين ستة إلى سبعة آلاف رصاصة من العيارات المختلفة ، وأكثر من 20 طلقة لقذائف الآر بي جي وستة أجهزة اتصالات عالية التقنية.

تبدأ روسيا وتركيا رابع دورية مشتركة على الطريق السريع M4 في سوريا

بدأ الجيش الروسي والتركي الدورية الرابعة المشتركة للطريق السريع M4 في سوريا. ويفترض أن الدورية ستسير مرة أخرى في طريق مختصر.

في 15 أبريل ، تقدمت دورية من ريف الترنبة ، حيث قامت القوات التركية قبل يومين بتفريق مظاهرة. ويسيطر المسلحون على جزء من الطريق السريع M4 ولا يسمحون للدوريات بالمرور. لا يزال جزء من الطريق خلف النيرب مقفولا.

بدأت أول دورية مشتركة للطريق السريع M4 من قبل الجيش الروسي والتركي في مارس. وقد أخذت طريقا مختصرا.

غارة جوية من طائرة بدون طيار ضربت في دمشق

نُفذت غارة جوية باستخدام طائرة بدون طيار من قوات جوية غير معروفة في منطقة ريف جديدة يابوس الواقع غرب محافظة دمشق.

وفقا للبيانات الأولية ، تم تدمير سيارة ، ويجري تحديد معلومات عن الضحايا المحتملين. نذكر أنه منذ عام 2011 ، نفذت إسرائيل مئات الهجمات في جنوب سوريا ، ومعظمها كانت موجهة ضد مسلحي كتائب حزب الله والحرس الثوري الإسلامي الإيراني. في الأشهر الأخيرة ، كثف الطيران الإسرائيلي هجمات مباشرة على دمشق ، لكن تل أبيب لم تعلق حتى الآن على الضربة الجوية على هذة المنطقة المحددة.