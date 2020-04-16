Бабкину перевели из Коммунарки в «звездный госпиталь»

Москва, 16 апреля. Певицу Надежду Бабкину доставили из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске.

Ранее артистка вышла из искусственной комы и попросила перевести ее в подмосковную больницу для продолжения лечения. Как пишет MK.ru, больницу в Красногорске иногда называют «звездным госпиталем», поскольку там некогда проходили лечение Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский и Александр Руцкой.

Бабкину разместили в отдельной палате. Подчеркивается, что для приема больных с коронавирусом в медицинском учреждении был выделен целый корпус. Несколько этажей в нем занимает отделение пластической хирургии. Если поток пациентов усилится, их будут размещать в местном клубе, который переоборудуют под больничные палаты.

1 апреля Бабкина была госпитализирована с двусторонней пневмонией в частный медицинский центр. По имеющимся данным, тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Двусторонняя пневмония была диагностирована у певца Льва Лещенко. СМИ сообщали, что исполнитель заразился коронавирусом, однако сам Лещенко утверждает, что причина воспаления легких не установлена. Он также отметил, что коллеги несправедливо обвинили его в заражении Надежды Бабкиной.

Ранее шоумен и экс-участник телевизионной стройки «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину из-за попыток догнать певицу Ольгу Бузову в стремлении «везде мелькать». Тяжелая болезнь могла стать результатом этой активности и постоянного напряжения, уверен Солнцев.