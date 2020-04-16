Будни черного континента: хроника событий в Сахеле в период с 8 по 16 апреля

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в африканском Сахеле за минувшую неделю.

Чад

Президент Чада Идрис Деби заявил о том, что в результате операции «Гнев Бома» группировка «Боко Харам» была уничтожена как минимум на 90%, а оставшиеся 10 спасаются бегством в направлении Нигера и Нигерии. А также добавил, что в Чад боевики организации больше не вернутся.

Сложно оценить, насколько правдоподобными являются оценки чадского президента, однако очевидно, что на данный момент операция принесла большое количество политических очков Идрису Деби. На текущий момент Чад выглядит серьезным и уверенным игроком, который одним ударом выбил боевиков из своей страны за короткий срок, особенно относительно соседней Нигерии, годами борющийся с «Боко Харам», а также Мали и Буркина-Фасо. С определенной долей вероятности влияние Чада в регионе вырастит в ближайшее время.

Также в рамках антикризисной программы Идрис Деби объявил о ряде новых мер, таких как предоставление бесплатной электроэнергии на 3 и бесплатного водоснабжения на 6 месяцев, отмены налогов на все медицинские товары и приостановку всех налоговых проверок в стране.

Мали

12 апреля вооруженные силы Мали провели зачистку в области между населенными пунктами Куакуру, Суа и Джене области Мопти в центральной части страны. Было нанесено несколько авиаударов, а также возвращено захваченное ранее боевиками «Нусрат аль-Ислам» (связана с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1) снаряжение. Местные источники сообщают, что во время зачистки солдатами было казнено 4 человека: у трупов были связаны руки, а оружие рядом с ними выглядит просто подброшенным.

#Mali: At least four people executed (beheaded by blade weapon, probably machete) by #FAMa's National Guard, three of the victims' hands are tied, apparently the same weapon planted on the corpses as deception, in Sambere, Kounari Commune, #Mopti Region (https://t.co/U4TKHqboAo) pic.twitter.com/uuL0wzKSek — MENASTREAM (@MENASTREAM) April 13, 2020

13 апреля было обнаружено и обезврежено СВУ в городе Нокора.

Le lundi 13 Avril 2020 aux environs de 11h, les #FAMa ont découvert un #EEI à #Nokora. Toutes les dispositions ont été prises pour le neutraliser. pic.twitter.com/dIiOU8havM — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) April 13, 2020

14 апреля произошло столкновение у деревни Дара к югу от города Омбори в области Мопти. Вооруженные силы Мали заявили о ликвидации трех боевиков и захвате нескольких единиц оружия и снаряжения, а также мотоцикла.

Посол США Дэннис Хэнкис и министр обороны Мали Ибрагим Дахиру Дембеле подписали меморандум о поставках в страну авиационного топлива для ВВС.

L’Ambassadeur des US au #Mali, Dennis Hankins et le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Général @IbrahimaDahirouDembéle ont signé un mémorandum d’entente pour un don de carburant d'aviation aux forces aériennes maliennes, #G5Sahel @USAfricaCommand pic.twitter.com/oOs9n5HdiT — U.S. Embassy Mali (@USEmbassyMali) April 9, 2020

Вечером 12 апреля нападению подверглись расположенные в приграничном с Буркина-Фасо городе Бенена силы полиции, жандармерии и таможни. Спустя час в район столкновения прибыло подкрепление из состава FORSAT – Специальных контртеррористических сил Мали. О потерях сторон в результате боя не сообщалось.

Les postes de Police, de Douane et de Gendarmerie de Benena dans le cercle de #Tominian ont été attaqués par des terroristes dans la nuit du 12 avril 2020. C'était aux environs de 22 heures. La Force Spéciale Antiterroriste (#FORSAT) y est arrivée vers 23 heures. pic.twitter.com/FdLA27gJVA — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) April 13, 2020

8 апреля аффилированное с Аль-Каидой» агентство «Табат» выпустило инфографику, в которой утверждается об осуществлении 4 нападений в Мали в период с 26 по 2 апреля, а также убийстве 10 и ранении 5 солдат, уничтожении 1 единицы бронетехники и 1 автомобиля, захвате 3 автомобилей и 5 мотоциклов.

Действующая в Мали европейская миссия EUTM, обеспечивающая обучение подразделений малийской армии, выпустила пресс-релиз, в котором заявила о заражении коронавирусной инфекцией ещё двух сотрудников. Таким образом суммарное число инфицированных составляет членов миссии составляет 7 человек.

Нигер

Согласно инфографике, выпущенной 8 апреля агентством «Табат» (аффилировано с «Аль-Каидой»), в период с 26 по 2 апреля организацией осуществлено 1 нападение, убито 6 солдат, захвачено 2 автомобиля и 1 мотоцикл.

Буркина-Фасо

10 апреля в деревне Солле провинции Лорум боевики напали на позиции армии Буркина-Фасо, в результате чего по меньшей мере 14 солдат погибло.

Последние несколько лет страна подвергается атакам «Нусрат аль-Ислам», ИГЗА (филиал запрещенного в РФ «Исламского государства»1 в западной Африке) и других джихадистских группировок. В областях Сахель и Восток, а также в отдельных провинциях Лорум, Коси, Сурум, Кенедугу и Кульпелого уже введено чрезвычайное положение до января 2021 года.

Положение стало настолько серьезным, что в этом году было объявлено о наборе гражданского ополчения для борьбы с боевиками. Добровольцы проходят двухнедельное обучение, а в случае ранения получают денежные выплаты. При этом для отбора нужно всего лишь быть совершеннолетним и пройти собеседование. Такие крайние меры являются наглядной иллюстрацией как растущей угрозы группировок, так и неспособности вооруженных сил Буркина-Фасо справиться с ситуацией в одиночку.

15 апреля было совершено нападение на пограничный пост у деревни Тангагари в области Сахель на границе с Нигером. Один жандарм был убит, один пропал без вести.

Исполнительный совет МВФ одобрил механизм облегчения долгового бремени для 25 стран-членов МВФ, в том числе Буркина-Фасо. Страны получат гранты из Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, предназначенные для покрытия долговых обязательств перед МВФ в течение следующих шести месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.