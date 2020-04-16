حصاد اخبار ليبيا ، 15 أبريل: رفض السراج الحوار مع حفتر. أعلام داعش والقاعدة ترتفع فوق المدن الليبية التي استولت عليها حكومة الوفاق الوطني.

ليبيا ، 15 أبريل: رفض فايز السراج التفاوض مع خليفة حفتر ، متهماً الجيش الوطني الليبي بجرائم حكومة الموافقة الوطنية، عودة إرهابيي تنظيم داعش والقاعدة إلى المدن الغربية التي استولت عليها حكومة الوفاق الوطني، تونس تخشى العدوان من قبل حكومة الوفاق الوطني وتعزز حماية الحدود ، زعيم حكومة الوفاق الوطني السراج يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبرير قتل المدنيين في غرب ليبيا

رفض السراج حوارًا حضاريًا مع حفتر ، واتهم الجيش الوطني الليبي بجرائم حكومة الموافقة الوطنية

أظهر فايز السراج ، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني غير شرعية بموجب شروط اتفاقية الصخيرات، عدم قدرته على إجراء حوار متحضر ورفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع المشير الميداني للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وقد ازاعت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية تصريح رئيس حكومة الوفاق الوطني ، التي نشرت مقابلة معه. وخلال محادثة مع مراسل الصحيفة ، نسب السراج إلى الجيش الليبي "مزايا" حكومة الوفاق الوطني و اتهم حفتر بجرائمه.

و قال :“لقد حاولنا دائمًا حل خلافاتنا من خلال العملية السياسية ، لكن حفتر رفض كل الاتفاقيات قريبًا. توقعنا أن تهديد وباء فيروس كورونا هذه المرة سوف يحول حفتر إلى رجل كلمة. لكنه رأى في الوباء فرصة لمهاجمتنا. نتج عن العدوان نزوح عشرات الآلاف من العائلات ، وتدمير المؤسسات العامة والخاصة ”.

ومع ذلك ، فإن الحقائق التي تقدمها قوات حفتر للمجتمع الدولي بشكل منهجي توحي بالعكس. تماما مثل تصرفات "حكومة" السراج. نذكر أنه في 18 مارس ، أعلنت ليبيا عن هدنة إنسانية ضرورية لمنع انتشار فيروس COVID-19. بعد أسبوع ، في 25 مارس ، أطلقت حكومة الوفاق الوطني عملية هجومية واسعة النطاق تسمى "عاصفة السلام" ، والتي لم تؤكد فقط رفض الامتثال لأي اتفاقيات ، ولكنها عرضت حياة الليبيين للخطر أيضًا.

ظهر فيروس كورونا في ليبيا أيضًا بسبب حكومة الوفاق الوطني ، التي تجاوزت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، وتواصل قبول إمدادات الأسلحة التركية في مصرات وطرابلس. وتقوم أنقرة بنقل المقاتلين السوريين والمرتزقة الأتراك إلى ليبيا بجانب المعدات العسكرية ، الذين هم في صفوف قوات السراج. كان من بين المرتزقة الوافدين الجدد مصابين من ب COVID-19 ، ونتيجة لذلك تم إغلاق الطرق لبعض الوقت في مصراتة.

أعلام داعش والقاعدة ترتفع فوق المدن الليبية التي سيطرت عليها حكومة الوفاق الوطني

بعد بدء العملية الهجومية لمسلحي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، بدأ الإرهابيون من داعش والقاعدة في العودة إلى المدن الغربية للبلاد (كلا المنظمتين محظوران في الاتحاد الروسي). ينشر الليبيون في الشبكات الاجتماعية دليلاً على عودة الجهاديين.

إن وقف إطلاق النار ووعود قيادة حكومة الوفاق الوطني لم تمنع المتطرفين من القتال ضد الجيش الوطني الليبي والمدنيين. قامت العصابات التابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في 13 أبريل بعملية هجومية في غرب البلاد ، واستولت على ثماني مدن. بعد السيطرة على هذه المدن ، بدأ أعضاء الجماعات الإرهابية الدولية في العودة إليها.

ظهرت صور للمسلحين في المدن المحتلة مع أعلام المنظمات الإرهابية التي يمثلونها على الشبكات الاجتماعية.С

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الاستيلاء على أراض جديدة في غرب ليبيا ، قام إرهابيو حكومة الوفاق الوطني بتنظيم عمليات إعدام فضلا عن عمليات اعتقال جماعي للمدنيين. أفاد العديد من الليبيين عن عمليات سطو واختطاف من قبل الغزاة ، وهو أمر تتجاهله وكالات حماية القانون. صمت السراج بنفسه عن الجرائم ضد المدنيين ، وأشاد بفاعلية العملية العسكرية ، ونتيجة لذلك تم السيطرة على المناطق الغربية. وقامت السلطات التونسية بوضع خطة طوارئ وعززت حماية الحدود مع ليبيا خشية من اي عدوان من مسلحي حكومة الوفاق الوطني.

السلطات التونسية تقوم بوضع خطة طوارئ خوفا من تقدم مسلحي حكومة الوفاق الوطني الى غرب ليبيا

أمرت الحكومة التونسية بزيادة عدد القوات على الحدود مع ليبيا على خلفية الهجوم إرهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، والتي تم خلالها احتلال العديد من المدن التي تقع غربي ليبيا، كما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر رسمية.

وبعد أن هاجمت عصابات حكومة الوفاق الجيش الوطني الليبي في غرب ليبيا، واستولت على 8 مدن، قررت السلطات التونسية تشديد الرقابة على الحدود، وأعلنت وزارة الدفاع التونسية استعدادها لإعلان حالة طوارئ بسبب تفاقم الوضع في المناطق الحدودية الليبية، ولضمان الأمن يراقب الجيش الوطني التطورات على المناطق الحدودية.

وأكد اللواء محمد المؤدب أن تونس لا تنوي التدخل في الشؤون الليبية الداخلية، وإن تعزيز المراقبة على الحدود تمليه الرغبة في ضمان سلامة مواطنيها، ووفقا له، يمكن للإرهابيين الاستفادة من وباء فيروس "كورونا" للتستر على جرائمهم وعمليات التهريب.

مسؤولية عمليات الإعدام التي قام بها مقاتلي حكومة الوفاق تقع على عاتق فايز السراج

قال علي مصباح أبو صبيحة رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الجنوبية الليبية في بيان أن رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مذنب بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الليبي، بما في ذلك قتل المدنيين في المناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل التابعة له،

ونُفذت عمليات إعدام لمقاتلين في ثماني مدن استولى عليها المتطرفون خلال العملية الهجومية ضد الجيش الوطني الليبي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل أن زعيم حكومة الوفاق الوطني تحدث بإيجابية عن احتلال المدن، لكنه التزم الصمت بشأن الجرائم الفظيعة ضد المدنيين. وأشار إلى أن الجماعات المسلحة غير القانونية ارتكبت ما لا يقل عن 14 عملية إعدام علنية، بقيادة القائد الميداني أبو عبيد الزاوي، بالإضافة إلى ذلك، قام الإرهابيون باحتجاز جماعي لسكان صبراته وصرمان الذين تم أسرهم ، محاولين تخويف السكان المحليين، الذين لم يوافقوا على العيش تحت ظلم المغتصبين المستعدين لأية جريمة لمصلحتهم الخاصة والاحتفاظ بالسلطة.

يخفي نظام فايز السراج فظائع قطاع الطرق بتصريحات منافقة، ومثال حي على ذلك التصريح الأخير لرئيس "وزارة الداخلية" فتحي باشاغا، حيث قال الأخير في 13 أبريل/ نيسان بعد احتلال المدن إنه ليس على الليبيين الخوف، وفي اليوم التالي شهد المدنيون عمليات قتل واعتقالات جماعية..