Собчак назвала Галкина «несмелым человеком»

Москва, 16 апреля. Телеведущая Ксения Собчак и шоумен Александр Гудков обсудили пародиста Максима Галкина в свете его последних интервью и проектов в интернете.

Собчак взяла интервью у Гудкова, во время которого она спросила, как тот относится к Галкину, ставшему с 2019 года появляться в различных YouTube-проектах. Сама Собчак охарактеризовала Галкина, как «очень несмелого человека», проиллюстрировав свою позицию его недавним интервью Ирине Шехман для блога «А поговорить?».

По словам Собчак, в интервью Шехман отсутствовали острые вопросы. Она предложила, что таковы были условия самого Галкина, который в противном случае не согласился бы на беседу. Собчак отметила, что Галкина не спросили про отмену его концертов в Новосибирске или нашумевший выезд автомобиля на перрон в Москве с его женой Аллой Пугачевой и детьми перед поездкой в Ригу.

«Если ты приглашаешь такого человека, нужно задать ему такие вопросы. Ты можешь согласиться на какие-то условия, чтобы продвинуть свою платформу, иначе нет смысла приглашать», — заявила Собчак.

Также собеседники раскритиковали проект Галкина «Музыкалити», где тот сводит в студии представителей разных поколений музыкантов. Гудков заявил, что не верит как Галкину, так и его интересу к гостям, темам и формату. По словам Гудкова, такой вывод он сделал «по глазам» Галкина во время шоу.

Ранее Пугачева и ее сын Гарри исполнили песню о борьбе с коронавирусной инфекцией. Домашний концерт записал на видео для фанатов ее супруг Максим Галкин. Пугачева с сыном появились в кадре в домашней одежде с музыкальными инструментами в руках. Певица исполняла «гимн» борьбы с коронавирусом, а Гарри аккомпанировал ей.