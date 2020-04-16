Разработчик оценил возможность обмана умных камер с помощью маски или грима

Москва, 16 апреля. Разработчик системы умных камер, сооснователь NtechLab Александр Кабаков рассказал о работе системы распознавания лиц в условиях самоизоляции, а также оценил возможность обмана камер с помощью медицинской маски.

«Целью внедрения системы в Москве была борьба с преступностью. Мы очень эффективно отработали на Чемпионате мира по футболу, там больше 100 человек за месяц из федерального розыска было найдено», — приводит слова специалиста RT.

По его словам, система с легкостью выявляет человека, даже если надевает шляпу или очки. Результаты тестов подтвердили, что маски тоже не позволят правонарушителям скрыться от распознавания.

Кабаков говорит, что в Москве работает более 100 тыс. камер, которые используются и при соблюдении режима самоизоляции. Специалист заверил, что у разработчиков нет доступа к данным, полученным с камер.

«Вся система в безопасном хранилище, которое принадлежит государству. Соответственно, этот доступ жестко регламентирован, он защищается всеми возможными структурами… Если кто-то захочет поискать свою подругу, условно говоря, на камерах, то это будет отражено в системе и последуют наказания», — объясняет Александр Кабаков.

Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов «Ростех» предложил установить в школах системы распознавания лиц и дистанционного измерения температуры. Он отмечает, что одной из главных разработок стала система контроля и учета доступа, в которую входит система распознавания лиц NtechLab и тепловизионный регистратор.