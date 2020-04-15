Вашингтон, 15 апреля. Наибольший урон от последствий коронавируса в США понесли компании, работающие в сфере развлечений, туризма и розничной торговли, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка.

Опубликованный документ называют «Бежевой книгой». В отчете сказано, что во всех штатах резко снизилась экономическая активность.

«Наибольший ущерб нанесен сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости», — сообщают аналитики ФРС.

Отмечается, что в большинстве регионов зафиксирован спад в обрабатывающей промышленности. Однако производители продуктов питания и медицинских принадлежностей сообщают о значительном росте спроса на их продукцию. Но у них также случались перебои с работой и поставкой из-за ограничительных мер.

В отчете сказано, что американские автомобилестроительные предприятия по большей части приостановили деятельность. Аналитики утверждают, что многие представители бизнеса в США «ожидают ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших месяцев».

Ранее сообщалось, что в 2020 году объем мирового ВВП может сократиться на 3%. Согласно оценке МВФ, падение глобальной экономики может стать самым масштабным со времен Великой депрессии 1930-х годов, передает RT.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».