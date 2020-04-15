Эксперты рассказали, как разнообразить сексуальную жизнь в самоизоляции

Москва, 15 апреля. Для поддержания иммунитета в период пандемии коронавируса россиянам следует чаще заниматься сексом. С таким заявлением выступил один из ведущих отечественных иммунологов, академик РАН Валерий Черешнев. А ряд профильных специалистов рассказали, как можно разнообразить свою сексуальную жизнь во время самоизоляции.

Как рассказал ректор института психотерапии и медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского и доктор медицинских наук Равиль Назыров, важнейшей задачей современной семьи является развитие всех аспектов семейной жизни. По его словам, сексуальные отношения – это часть совместного семейного творчества.

«Это область не просто физической коммуникации, а по сути дела изобразительный язык душевных отношений между близкими людьми, которые находятся в разных телах», — объяснил эксперт.

Он предложил вести семейным парам вести дискуссии, указав, что самоизоляция – отличный повод, чтобы обсудить с партнером особенности своей сексуальной жизни.

«Сексуальная жизнь должна заключаться не только в сексе. Они должны это обсуждать как проект. Еще важно обсудить, что нравится в этих сексуальных отношениях, и за счет чего можно было улучшить их качество», — подчеркнул Назыров.

Он порекомендовал экспериментировать с разными формами, пространствами и сценариями для игр.

Другой совет дал сексолог и писатель Керим Костоев. Он предложил больше времени уделять прелюдиям, начиная их с утра, а не непосредственно перед началом секса, пишет New Inform.

«Считается, что их необходимо делать в тот самый момент, когда партнеры раздеты, то есть перед самим половым актом. Но лучше начать задолго до этого, например, с самого утра», — объяснил он.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 127 тысяч человек.

В России зафиксирована 22 тысячи случаев заражения. Почти две тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.