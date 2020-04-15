Новая пропускная система Москвы ограничила передвижение потенциально опасных мигрантов

Москва, 15 апреля. Полиция и Росгвардия за первые несколько часов действия пропускной системы в Москве выявили почти 60% от общего числа потенциально опасных мигрантов, проживающих в столице.

Напомним, что в Москве с 15 апреля действует пропускной режим, введенный в рамках борьбы с коронавирусом. Цифровой пропуск необходим всем москвичам, которые передвигаются на личном или общественном транспорте.

«Экспресс газета» пишет, что данные меры показали свою эффективность уже в первые часы действия. Сотрудниками правоохранительных органов было выявлено множество мигрантов в московском метрополитене. Отмечается, что это выходцы из Средней Азии и Украины, которые перемещались по городу, игнорируя режим самоизоляции. Не исключается, что среди мигрантов могут быть инфицированные.

С иностранцами уполномоченные службы провели профилактическую работу. Было задержано несколько десятков человек, которых направили на медобследование. Как утверждают правоохранительные службы столицы, утреннее скопление в метро «рассосалось» за несколько часов. Потенциально опасные лица выявлены, коронавирус теперь представляет меньшую угрозу для жителей Москвы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Московский Департамент транспорта проработал перевод проверки пропусков в автоматический режим.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущая ситуация требует решительных ограничительных мер. По его словам, к контролю за цифровыми пропусками будут относиться строже с каждым днем.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.