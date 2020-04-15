В Подмосковье используют специальное приложение для проверки цифровых пропусков

Москва, 15 апреля. У подмосковных водителей и пассажиров начали осуществлять проверку наличия электронных пропусков. Сотрудники ГИБДД для работы используют специальные приложения, установленные на планшетах и смартфонах.

Отмечается, что правоохранители используют для проверки сервис «COVID сканер». Пока это программа работает лишь в Московской области, но в скором времени будет доступна и для столичных пропусков.

«Гражданин нам предъявляет QR-код. Мы его сканируем и видим сразу результат», — объясняет принцип работы приложения сотрудник ГИБДД.

Сервис показывает, когда человек покинул дом и сколько времени находится в пути. Также отображается цель поездки и время, которое водитель или пассажир планирует находиться вне дома.

Напомним, что пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте действует в Москве и области с 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что проверки пропусков на общественном транспорте Москвы будут переведены в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту. Сергей Собянин распорядился, чтобы работа сотрудников ГУВД не приводила к массовым скоплениям людей.