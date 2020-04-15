Распространявший фейки о коронавирусе владикавказец стал фигурантом уголовного дела

Владикавказ, 15 апреля. В отношении жителя Владикавказа, подозреваемого в распространении фейков о коронавирусной инфекции, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи организовали проверку после того, как в соцсетях 6 апреля было размещено видео, на котором мужчина обращается к населению Северной Осетии, утверждая, что в республике якобы нет коронавируса, а принимаемые руководством региона меры по защите населения являются «надуманными».

«В отношении 38-летнего уроженца города Владикавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления... «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно версии следствия, мужчина сознательно призывал население не подчиняться властям и нарушать режим самоизоляции, а также формировал ложное мнение об отсутствии угрозы их жизни и здоровью. Сейчас ведомство готовит к проведению ряд экспертиз, а также необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 127 тысяч человек.