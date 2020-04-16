Сирия, 16 апреля. Террористы «Исламского государства»1 взорвали в Ракке автоцистерну с бензином. На юге провинции Хомс группа боевиков «Джейш Магавир ат-Таура» дезертировала из лагеря «Ат-Танф» и сдалась сирийской армии. В Идлибе прошло четвертое российско-турецкое патрулирование. В Сирию прибыли 125 убитых и раненых в Ливии боевиков «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишилась одного члена военной разведки при нападении неизвестных на западе провинции Даръа; в Идлибе открыли ответный огонь по укреплениям террористов.

«Сирийская национальная армия» (СНА): ввезла в Сирию свыше сотни раненных и убитых в Ливии боевиков; понесла потери при перестрелке с местным племенным ополчением на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила нападение на позиции правительственных войск на севере Хамы и в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд совместно с силами международной коалиции и обезвредили террориста ИГ1 в Хасаке.

ВС Турции: провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ и развернули отряды спецназа на юге Идлиба.

«Джейш Магавир ат-Таура»: лишилась группы боевиков, которая дезертировала из учебно-тренировочного лагеря в Хомсе.

ВС Израиля: подозревается в нанесении авиаудара с помощью беспилотника к западу от Дамаска.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в нападении на конвои сирийской армии в Ракке.

Провинция Дамаск

Как сообщает РИА Новости, в Сирии критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне пандемии COVID-19. Как указано в совместном заявлении глав российского и сирийского штаба по возращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, западные санкции мешают поставкам медицинского оборудования. По информации источника, в стране проводится около сотни тестов, но в сирийских медучреждениях есть всего 25 тысяч койко-мест. В связи с угрозой распространения коронавируса, Дамаск принял решение продлить режим ограниченного транспортного сообщения между провинциями. Как сообщает агентство Masar Press Net, ограничение будет действовать до 2 мая.

В районе поселка Джейдет-Ябус на западе провинции был нанесен авиаудар при помощи беспилотника неизвестных ВВС. Как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска», по предварительным данным, был уничтожен автомобиль, информация о возможных жертвах пока уточняется. Напомним, что с 2011 года Израиль нанёс сотни ударов на юге Сирии, большая часть которых была направлена против бойцов «Катаиб Хизбалла» и иранского Корпуса Стражей Исламской революции. В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно у Дамаска, но пока что Тель-Авив не давал никаких комментариев по поводу авиаудара в обозначенном регионе.

Провинция Алеппо

Агентство Step News сообщает, что через погранпереход «Хавар-Килис» на севере провинции прибыл конвой с раненными и убитыми членами «Сирийской национальной армии». По информации источника, всего в Сирию вывезено около 125 боевиков, которые были завербованы Турцией для участия в гражданском конфликте в Ливии на стороне так называемого террористического Правительства национального согласия (ПНС). Всего в Сирии союзники Анкары открыли четыре рекрутских центра, где вербуют боевиков для участия в боевых действиях в Ливии. Каждому из потенциальных наемников обещано ежемесячное денежное довольствие в размере 2,5 тысячи долларов США.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на севере провинции в городе Джераблус боевики «Сирийской национальной армии» устроили перестрелку с бойцами ранее союзного ополчения из племени Аль-Джасат. Источник не приводит информации о причинах конфликта, однако по предварительным данным, потери понесли обе стороны.

Провинция Хомс

Подконтрольные международной коалиции боевики из состава «Джейш Магавир ат-Таура» дезертировали из учебно-тренировочного лагеря ВС США у военной базы «Ат-Танф». Как сообщает источник в сети Twitter @syria_map, сегодня утром стало известно, что группа боевиков покинула лагерь и в составе колонны из 8 пикапов прибыла в зоны контроля правительственных войск. Боевики вместе с оружием сдались сирийским военнослужащим. Медиаресурсы группировки начали активное распространение заявлений о том, что случаев дезертирства в их рядах не отмечается, колонна пикапов с бойцами, которая прибыла из «Ат-Танфа» якобы принадлежала группе контрабандистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24, на востоке провинции группа неизвестных боевиков, предположительно из «Исламского государства», совершила нападение в поселке Хавиджа. Боевики забросали самодельными бомбами здание школы «Увейд аль-Салам». К счастью, в результате никто из учеников не пострадал, так как школа была закрыта в связи с угрозой распространения коронавируса.

В городе Шхиль также группа неизвестных открыла огонь по мирным жителям. Как передает агентство Alk Habour, смертельно был ранен один мужчина.

Провинция Даръа

На западе провинции «спящие ячейки» боевиков совершили вылазку в поселке Айн-Зикр. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) боевики устроили засаду на трассе, которая связывает Айн-Зикр с поселком Нафиа, после чего открыли огонь по автомобилю из автоматических винтовок. После боевики обстреляли блокпост правительственный войск у авиабазы Сувайда. По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал. Нападавшие скрылись с места преступления.

Военные аналитики считают, что за нападениями стоят бывшие члены «Южного фронта», который прекратил существование в 2018 году, однако наиболее радикально настроенные его члены с поддержкой международной коалиции во главе с США продолжают антиправительственную деятельность.

Провинция Идлиб

По данным новостного медиаресурса Balad News, военная полиция ВС РФ и турецкие военнослужащие провели четвертое совместное патрулирование. Как отмечает источник, маршрут патрулирования был сокращен в связи с тем, что у города Найраб трасса по-прежнему заблокирована террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Напомним, что совместное патрулирование на юге Идлиба проходит в рамках соглашения, заключенного 5 марта в Москве в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также на переговорах было принято решение ввести режим прекращения огня, однако «Хайят Тахрир аш-Шам» отказалась его соблюдать.

Как передает агентство Aleppo AMC, ВС Турции направили крупные подкрепления из сил особого назначения на юг Идлиба. Источник также сообщает, что на юге провинции в воздушном пространстве над поселком Аль-Бар и над высотами Джебель аз-Завия были замечен турецкий беспилотник.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передала, что в результате столкновения сил сирийкой армии и боевиков протурецкой «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» погиб один из бойцов командиров. Группировка спровоцировала подразделение САА, открыв огонь по опорным пунктам военнослужащих у поселка Ариха. Столкновения также отмечались у поселка Аль-Бар.

Провинция Ракка

В деревне Зор-Шамар группа неизвестных напала на конвой сирийской армии. Согласно информации агентства Step News, неизвестные боевики открыли огонь из автоматов по патрульному автомобилю, в результате чего скончался один военнослужащий. Нападающие скрылись в направлении пустыни до прибытия подкрепления САА. В убийстве солдата подозревают террористов ИГ.

На них также возлагают ответственность за вылазку к югу от города Ракка. По информации источника в сети Twitter @MENAnalyst, неизвестные установили СВУ на автоцистерну с бензином. Взрыв убил двух человек.

Провинция Хама

На севере провинции Хама боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» также нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по опорным пунктам САА у поселка Аль-Анкави спровоцировав на ответные боевые действия. Как сообщает агентство Ufuk, в ответ сирийские военнослужащие обстреляли из миномета укрепленные огневые точки террористов.

Провинция Хасака

Как передает агентство Aleppo AMC, на севере провинции был замечен патруль военной полиции ВС РФ. По данным местных источников колонна бронированных автомобилей проследовала к западному въезду городу Камышлы.

Поддерживаемая Анкарой «Сирийская национальная армия» к северу от города Рас-аль-Айн в очередной раз вела обстрел из тяжелой артиллерии по местам предположительных укреплений боевиков «Демократических сил Сирии». Как передает агентство Step News, под удар попали окрестности деревни Аль-Алия.

Как передает портал Alk Habour со ссылкой на пресс-релиз SDF, что на юге провинции ими был обезврежен один из высокопоставленных террористов «Исламского государства». Официальные представители SDF заявляют, что их спецподразделения, при поддержке авиации международной коалиции провели рейд, в ходе которого сумели обезвредить террориста, который отвечал за снабжение и финансирование «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.