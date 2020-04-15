Москва, 15 апреля. Воспитанники Подмосковной хоровой школы «Алые паруса» проводят репетиции в режиме видеоконференции.

Хоровая школа перешла на дистанционное обучение 21 марта. Детский хор продолжает репетировать, используя современные технологии.

В Сети появилась видеозапись репетиции с участием 20 ребят. На кадрах видео можно увидеть, как дети вместе поют песню «Крылатые качели», передает телеканал «360».

Your browser does not support HTML5 video.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 126 тысяч человек.

В России зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни 198 человек. Две тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.