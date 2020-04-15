Мясников прокомментировал состояние лежащей с «трубкой в шее» Бабкиной

Москва, 15 апреля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал состояние певицы Надежды Бабкиной, которую недавно ввели в искусственную кому.

По словам специалиста, большая часть легких артистки поражена. Бабкина вынуждена лежать с «трубкой в шее», что является стандартной процедурой в таких случаях. Трахеостому делают, чтобы не было негативного последствия при отключении от аппарата ИВЛ.

Однако тут кроется и опасность. Пока Бабкина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она подвергается риску заражения.

«Если человек находится долго на ИВЛ, он получает внутрибольничную инфекцию почти неизбежно. И это факт. Поэтому пневмонии делятся на внебольничные и внутрибольничные. А уж на «вентиляторе» это особая стезя», — пояснил врач.

Ранее сообщалось, что Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако этот диагноз у нее не подтвердился. Вместо коронавирусной инфекции врачи обнаружили пневмонию. Состояние пациентки быстро ухудшалось, поэтому ее было решено подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому. 9 апреля ее перевели в закрытый бокс.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.