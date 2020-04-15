Инструкторы США готовили боевиков для осуществления диверсий в Сирии

Дамаск, 15 апреля. Боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, сообщили о подготовке США диверсии в стране, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Отмечается, что задержанные боевики проходили подготовку на базе Вооруженных сил США, расположенной в районе лагеря «Эр-Рукбан». Они пытались покинуть данный район, однако были атакованы отрядом радикальных бандформирований, подконтрольных США. В результате столкновения, боевики потеряли 3 пикапа.

«Инструкторы из США осуществляли их подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также организации терактов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам», — заявил Журавлев.

Согласно его данным, 27 боевиков, которые сейчас находятся под контролем правительственных сил Сирии в Пальмире, сдали десятки единиц стрелкового оружия, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Как утверждают сами боевики, оружие и автомобили им было предоставлено американцами.

Ранее в ЦПВС сообщали, что был зафиксирован обстрел населенного пункта Мизназ, расположенного в провинции Идлиб. Огонь был открыт боевиками запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам».